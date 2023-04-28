Чавушоглу рассказал о самых тяжелых моментах на посту главы МИД Турции

Самыми тяжелыми моментами на посту главы МИД Турции стали урегулирование кризиса в отношениях с Москвой после того, как турецкий истребитель сбил российский самолет в Сирии, а также убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Самыми тяжелыми моментами на посту главы МИД Турции стали урегулирование кризиса в отношениях с Москвой после того, как турецкий истребитель сбил российский самолет в Сирии, а также убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Как передает Report, об этом в интервью газете Hürriyet заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Когда я вступил в должность в 2015 году, первым, кому мне пришлось звонить, был министр иностранных дел России Лавров после сбитого самолета. Это был очень серьезный кризис. Потребовалось 8 месяцев, чтобы восстановить отношения. Одно из событий, которое меня больше всего расстроило, - это когда я получил известие о смерти российского посла Карлова как раз в тот момент, когда мы собирались приземлиться в Москве", - отметил он.

По его словам, российская сторона знала, что турецкие власти ни при чем, это сделал сотрудник FETÖ.

Отметим, что обвинения в организации убийства посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит в Сирии турецким истребителем. Позже все террористы, которые участвовали в расстреле, были уничтожены.