О нас

Чавушоглу рассказал о самых тяжелых моментах на посту главы МИД Турции

Чавушоглу рассказал о самых тяжелых моментах на посту главы МИД Турции Самыми тяжелыми моментами на посту главы МИД Турции стали урегулирование кризиса в отношениях с Москвой после того, как турецкий истребитель сбил российский самолет в Сирии, а также убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
В регионе
28 апреля 2023 г. 11:51
Чавушоглу рассказал о самых тяжелых моментах на посту главы МИД Турции

Самыми тяжелыми моментами на посту главы МИД Турции стали урегулирование кризиса в отношениях с Москвой после того, как турецкий истребитель сбил российский самолет в Сирии, а также убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Как передает Report, об этом в интервью газете Hürriyet заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Когда я вступил в должность в 2015 году, первым, кому мне пришлось звонить, был министр иностранных дел России Лавров после сбитого самолета. Это был очень серьезный кризис. Потребовалось 8 месяцев, чтобы восстановить отношения. Одно из событий, которое меня больше всего расстроило, - это когда я получил известие о смерти российского посла Карлова как раз в тот момент, когда мы собирались приземлиться в Москве", - отметил он.

По его словам, российская сторона знала, что турецкие власти ни при чем, это сделал сотрудник FETÖ.

Отметим, что обвинения в организации убийства посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит в Сирии турецким истребителем. Позже все террористы, которые участвовали в расстреле, были уничтожены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Türkiyənin XİN başçısı kimi yaşadığı ən çətin anlardan danışıb
Версия на английском языке Cavusoglu reveals most difficult moments during his tenure as FM

Самое читаемое

В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
21 апреля 2023 г. 17:56
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
25 апреля 2023 г. 12:59
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
В Азербайджане предлагается провести мониторинги сейсмостойкости зданий
26 апреля 2023 г. 11:52
Между Азербайджаном и Турцией подписан Протокол о сотрудничестве
ФотоМежду Азербайджаном и Турцией подписан "Протокол о сотрудничестве"
27 апреля 2023 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi