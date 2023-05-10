Чавушоглу рассказал о приоритетах Турции на переговорах по Сирии в Москве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о приоритетах Анкары, озвученных на четырехсторонней встрече по Сирии в Москве, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о приоритетах Анкары, озвученных на четырехсторонней встрече по Сирии в Москве, передает Report со ссылкой на Anadolu.

"На встрече по Сирии турецкая сторона подчеркнула значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, совместных усилий по формированию условий для возвращения беженцев на Родину, продвижения политического процесса, а также необходимость защиты территориальной целостности Сирии", - написал глава турецкого дипведомства в Twitter.

В обсуждениях наряду с главой турецкой дипломатии принимали участие главы МИД РФ, Ирана и режима Башара Асада.

Перед началом четырехсторонних переговоров, Чавушоглу провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава турецкого дипведомства написал в Twitter, что обсудил с Лавровым "зерновую инициативу", а также ситуации в Сирии, Украине и на Кавказе.