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Чавушоглу рассказал о приоритетах Турции на переговорах по Сирии в Москве

Чавушоглу рассказал о приоритетах Турции на переговорах по Сирии в Москве Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о приоритетах Анкары, озвученных на четырехсторонней встрече по Сирии в Москве, передает Report со ссылкой на Anadolu.
В регионе
10 мая 2023 г. 15:53
Чавушоглу рассказал о приоритетах Турции на переговорах по Сирии в Москве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о приоритетах Анкары, озвученных на четырехсторонней встрече по Сирии в Москве, передает Report со ссылкой на Anadolu.

"На встрече по Сирии турецкая сторона подчеркнула значимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, совместных усилий по формированию условий для возвращения беженцев на Родину, продвижения политического процесса, а также необходимость защиты территориальной целостности Сирии", - написал глава турецкого дипведомства в Twitter.

В обсуждениях наряду с главой турецкой дипломатии принимали участие главы МИД РФ, Ирана и режима Башара Асада.

Перед началом четырехсторонних переговоров, Чавушоглу провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава турецкого дипведомства написал в Twitter, что обсудил с Лавровым "зерновую инициативу", а также ситуации в Сирии, Украине и на Кавказе.

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Версия на английском языке Issues discussed by FMs of Türkiye, Russia, Syria, Iran revealed
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Rusiya, Suriya və İran XİN başçılarının müzakirə etdiyi məsələlər açıqlanıb

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