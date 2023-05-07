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Чавушоглу: Прогресс в нормализации с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий

Чавушоглу: Прогресс в нормализации с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий Прогресс в нормализации отношений с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий.
В регионе
7 мая 2023 г. 15:49
Чавушоглу: Прогресс в нормализации с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий

Прогресс в нормализации отношений с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий.

Как передает Report, об этом изданию Habertürk заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Но это зависит от подхода властей Сирии, а если будут предварительные условия, мол, вы отодвиньте свои ВС, то говорить о прогрессе не приходится. Но если мы определим конкретные шаги, которые предпримем в рамках "дорожной карты", то некоторые быстрые шаги возможны", - сказал он.

Ранее Чавушоглу отметил, что 10 мая отправится в Москву, чтобы провести встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и участвовать в четырехсторонних переговорах по Сирии.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Progress on normalization with Syria is possible in absence of preconditions
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Suriya ilə münasibətlərdə irəliləyiş ilkin şərtlər olmadan mümkündür”

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