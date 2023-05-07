Чавушоглу: Прогресс в нормализации с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий

Прогресс в нормализации отношений с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий.

Прогресс в нормализации отношений с Сирией возможен при отсутствии предварительных условий.

Как передает Report, об этом изданию Habertürk заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Но это зависит от подхода властей Сирии, а если будут предварительные условия, мол, вы отодвиньте свои ВС, то говорить о прогрессе не приходится. Но если мы определим конкретные шаги, которые предпримем в рамках "дорожной карты", то некоторые быстрые шаги возможны", - сказал он.

Ранее Чавушоглу отметил, что 10 мая отправится в Москву, чтобы провести встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и участвовать в четырехсторонних переговорах по Сирии.