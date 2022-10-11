Чавушоглу: Продление войны отдаляет мир между РФ и Украиной

Продление войны между РФ и Украиной осложняет ситуацию в регионе, затрудняя пути выхода из кризиса.

Продление войны между РФ и Украиной осложняет ситуацию в регионе, затрудняя пути выхода из кризиса.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя во вторник в эфире телеканала Tvnet ситуацию в Украине.

По словам Чавушоглу, после последнего раунда очных перегревов в Стамбуле, стороны сосредоточили усилия на успехах на поле боя: "Эта тенденция сохраняется, что сужает поле для режима прекращения огня", - сказал турецкий министр.

Министр отметил, что "ситуацию еще более ухудшила организация Россией "референдумов" с целью аннексии территорий, а также решение о мобилизации.

Глава дипломатии отметил, что Анкара с самого начала кризиса придерживается сбалансированного подхода. "Позиция и решения Анкары местами не нравились России или Киеву. Но мы всегда придерживаемся баланса, стремясь к миру и не нанося ущерба отношениям. Если бы Анкара придерживалась антироссийской политики и поддержала санкции, то никакого диалога с Москвой не было бы, также как и зернового соглашения", - отметил он.

Чавушоглу подчеркнул, что отказ от диалога с Россией не отвечает интересам ни одной из сторон, в том числе ЕС.