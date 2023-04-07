Чавушоглу: Приложим все усилия для урегулирования конфликта между РФ и Украиной

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине.

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции.

"Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", - заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция выступает за скорейшее прекращение войны между РФ и Украиной.

"Наша страна активно контактирует с обеими сторонами с тем, чтобы продвинуть диалог. У справедливого мира не может быть проигравших, также как и у войны победителей", - подчеркнул он.