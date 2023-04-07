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Чавушоглу: Приложим все усилия для урегулирования конфликта между РФ и Украиной

Чавушоглу: Приложим все усилия для урегулирования конфликта между РФ и Украиной Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине.
В регионе
7 апреля 2023 г. 13:15
Чавушоглу: Приложим все усилия для урегулирования конфликта между РФ и Украиной

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции.

"Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", - заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция выступает за скорейшее прекращение войны между РФ и Украиной.

"Наша страна активно контактирует с обеими сторонами с тем, чтобы продвинуть диалог. У справедливого мира не может быть проигравших, также как и у войны победителей", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Cavusoglu says Türkiye to spare no effort to resolve conflict between Russia and Ukraine

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