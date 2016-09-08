 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Чавушоглу: Препятствий для посещения немецкими депутатами базы Инджирлик нет

    Германия выполнила условия Турции

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Германия выполнила условия Турции, и теперь нет препятствий для делегации немецких парламентариев, чтобы посетить авиабазу Инджирлик. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

    "Мы не давали разрешения на посещение базы членами комиссии по безопасности немецкого парламента. Причины этого известны - это решение Бундестага по "геноциду". Чтобы получить разрешение посетить базу, были выдвинуты условия, и Германия их выполнила", - заявил он.


    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi