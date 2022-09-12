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Чавушоглу предупредил Афины о последствиях провокаций в регионе

Чавушоглу предупредил Афины о последствиях провокаций в регионе Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил власти Греции о последствиях провокаций в регионе.
В регионе
12 сентября 2022 г. 12:56
Чавушоглу предупредил Афины о последствиях провокаций в регионе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил власти Греции о последствиях провокаций в регионе.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

"Те, кто идут на поводу у внешних сил, обречены пожинать последствия своих действий. Мои слова – открытое предупреждение в адрес Греции", - сказал глава дипломатии в понедельник на симпозиуме в Анкаре.

По словам турецкого министра, Турция в последние два месяца делает все для сохранения атмосферы добрососедства в Эгейском море, тогда как греки продолжают нагнетать обстановку.

В конце августа греческие военные совершили очередную череду провокаций в Эгейском и Средиземном морях. Против самолетов ВВС Турции были задействованы ЗРК С-300.

Агентство сообщает, что в конце прошлой недели в международных водах Эгейского моря катера береговой охраны Греции обстреляли гражданское судно.

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