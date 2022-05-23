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Чавушоглу посетит Израиль и Палестину

Чавушоглу посетит Израиль и Палестину Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Палестину и Израиль.
В регионе
23 мая 2022 г. 18:27
Чавушоглу посетит Израиль и Палестину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Палестину и Израиль.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в МИД Турции.

В рамках визита главы МИД Турции завтра запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Чавушоглу также встретится со своим палестинским коллегой Риядом Малки.

25 мая глава МИД Турции посетит Израиль. Чавушоглу проведет встречу один на один с министром иностранных дел Израиля и временно исполняющим обязанности премьер-министра Яиром Лапидом.

Было подчеркнуто, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы турецко-израильских отношений, а также вопросы регионального и международного значения.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu İsrail və Fələstinə səfər edəcək

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