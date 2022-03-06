Чавушоглу пообщался со своими российским и украинским коллегами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своими российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своими российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Отмечалось, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялись обсуждения выхода из продолжающегося военно-политического кризиса с Украиной. Они также обсудили вопросы, поднятые президентами Турции и России.

Главной темой телефонного разговора Мевлюта Чавушоглу и Дмитрия Кулебы стали последние события и гуманитарная ситуация в Украине.