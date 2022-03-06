О нас
Аудио новости

Чавушоглу пообщался со своими российским и украинским коллегами

Чавушоглу пообщался со своими российским и украинским коллегами Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своими российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.
В регионе
6 марта 2022 г. 20:58
Чавушоглу пообщался со своими российским и украинским коллегами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своими российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Отмечалось, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялись обсуждения выхода из продолжающегося военно-политического кризиса с Украиной. Они также обсудили вопросы, поднятые президентами Турции и России.

Главной темой телефонного разговора Мевлюта Чавушоглу и Дмитрия Кулебы стали последние события и гуманитарная ситуация в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu rusiyalı və ukraynalı həmkarları ilə danışıb

Самое читаемое

Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
1 марта 2022 г. 23:57
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
2 марта 2022 г. 11:01
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
2 марта 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi