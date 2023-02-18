Чавушоглу поблагодарил Азербайджан: друг познается в беде

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил Азербайджан и другие страны за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в братской стране.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил Азербайджан и другие страны за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в братской стране.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице главы МИД в Twitter.

М.Чавушоглу поделился кадрами, на которых спасатели из Азербайджана и других стран осуществляют поисково-спасательные работы.

"Друг познается в беде", - гласит запись к видео.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

На данный момент в Турции известно о 39 672 погибших и 105 505 раненых. В результате землетрясений в общей сложности повреждены 82 тысячи зданий.