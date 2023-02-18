О нас

Чавушоглу поблагодарил Азербайджан: друг познается в беде

Чавушоглу поблагодарил Азербайджан: друг познается в беде Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил Азербайджан и другие страны за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в братской стране.
В регионе
18 февраля 2023 г. 00:20
Чавушоглу поблагодарил Азербайджан: друг познается в беде

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил Азербайджан и другие страны за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в братской стране.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы МИД в Twitter.

М.Чавушоглу поделился кадрами, на которых спасатели из Азербайджана и других стран осуществляют поисково-спасательные работы.

"Друг познается в беде", - гласит запись к видео.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

На данный момент в Турции известно о 39 672 погибших и 105 505 раненых. В результате землетрясений в общей сложности повреждены 82 тысячи зданий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Azərbaycana təşəkkür edib: “Dost dar gündə bəlli olur”

Другие новости из категории

Реза Пехлеви: нападение на посольство Азербайджана является нарушением международного права
ВидеоРеза Пехлеви: нападение на посольство Азербайджана является нарушением международного права
17 февраля 2023 г. 23:35
В Турции на 12-й день землетрясения из-под завалов спасли семью из 5 человек
В Турции на 12-й день землетрясения из-под завалов спасли семью из 5 человек
17 февраля 2023 г. 22:51
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 39 672
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 39 672
17 февраля 2023 г. 22:39
В Турции спустя 278 часов после землетрясения спасли из-под завалов мужчину
В Турции спустя 278 часов после землетрясения спасли из-под завалов мужчину
17 февраля 2023 г. 20:27
В Кахраманмараше произошло землетрясение
В Кахраманмараше произошло землетрясение
17 февраля 2023 г. 19:31
Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге
Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге
17 февраля 2023 г. 17:10
Более 150 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве
Более 150 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве
17 февраля 2023 г. 16:55
МИД РФ вызвал послов Италии и Нидерландов в Москве
МИД РФ вызвал послов Италии и Нидерландов в Москве
17 февраля 2023 г. 16:27
ЕС заморозил активы физических и юридических лиц РФ на сумму в $21,5 млрд
ЕС заморозил активы физических и юридических лиц РФ на сумму в $21,5 млрд
17 февраля 2023 г. 15:40
ЕС оценил ущерб инфраструктуры Украины за год конфликта в 129 млрд евро
ЕС оценил ущерб инфраструктуры Украины за год конфликта в 129 млрд евро
17 февраля 2023 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi