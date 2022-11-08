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Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется

Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется Переподписания зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября, не требуется
В регионе
8 ноября 2022 г. 13:45
Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется

Переподписания зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября, не требуется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на слушаниях по бюджету на 2023 год в парламенте.

"При согласии сторон она будет автоматически продлена", - пояснил он.

"Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] ведет переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы оцениваем их, координируем работу", - подчеркнул глава МИД Турции.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu says grain deal can be extended
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Taxıl sazişi"nin müddəti uzadıla bilər"

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