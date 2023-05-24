Глава МИД Турции жестко раскритиковал оппозиционного кандидата

Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. В чем твоя проблема, Кылычдароглу?

Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. В чем твоя проблема, Кылычдароглу?

Как передает Report , таким риторическим вопросом задался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Анталье.

Министр напомнил, что кандидат в президенты страны (второй тур выборов состоится 28 мая - ред.), председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу ранее представил некий транспортный проект, который обходил Азербайджан.

"Кылычдароглу, что вы хотите от Азербайджана? Что у вас за проблема с нашими азербайджанскими братьями? Можно ли ожидать чего-то другого от тех, кто говорил "к сожалению, Турция помогла Азербайджану" при освобождении азербайджанских земель от оккупации? Нет, нельзя", - констатировал М.Чавушоглу.

Он подчеркнул, что путь тюркоязычных государств проходит через единство.

"Путь тюрка лежит через Организацию тюркских государств. Мы создали Организацию тюркских государств и объединили все тюркские государства. Путь тюрка лежит через Шушу, Джебраил, где была пролита кровь шехидов, через древнюю тюркскую землю Зангезур", - отметил министр.