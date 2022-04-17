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Чавушоглу: ООН не в состоянии решать мировые проблемы

Чавушоглу: ООН не в состоянии решать мировые проблемы Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь выразил мнение, что система ООН не способствует решению проблем на планете.
В регионе
17 апреля 2022 г. 23:18
Чавушоглу: ООН не в состоянии решать мировые проблемы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь выразил мнение, что система ООН не способствует решению проблем на планете.

Как передает Report, слова Чавушоглу приводит телеканал TRT.

"Система ООН не способна решать проблемы, у Совета Безопасности ООН ушло три месяца на то, чтобы принять совместное решение по пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом", - сказал он, выступая в Синопе.

Министр также изложил точку зрения, согласно которой "Россия и Украина принимают посредническую роль" Анкары, поскольку она "действует справедливо".

Турецкие власти на протяжении многих лет активно ратуют за реформирование системы ООН. Подобные призывы участились в последнее время из-за ситуации в Украине.

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