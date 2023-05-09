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Чавушоглу обсудит 10 мая в Москве нормализацию отношений с Сирией

Чавушоглу обсудит 10 мая в Москве нормализацию отношений с Сирией Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудит 10 мая в Москве нормализацию отношений с Сирией, антитеррор и проведет двусторонние встречи.
В регионе
9 мая 2023 г. 16:28
Чавушоглу обсудит 10 мая в Москве нормализацию отношений с Сирией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудит 10 мая в Москве нормализацию отношений с Сирией, антитеррор и проведет двусторонние встречи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Турции.

"Министр посетит Российскую Федерацию для участия в четырехсторонней встрече в Москве 10 мая с участием министров иностранных дел РФ, Ирана и Сирии. Планируется обменяться мнениями по теме нормализации отношений между Турцией и Сирией, обсудить гуманитарные вопросы, включая борьбу с терроризмом, политический процесс, добровольное, безопасное и достойное возвращение беженцев. Предусмотрены также двусторонние встречи", - говорится в заявлении.

В понедельник Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk говорил, что одной из основных тем на московской встрече, которые хочет обсудить Турция, будет вопрос о том, "как безопасно вернуть сирийских беженцев на родину", для чего "нужно подготовить почву, обеспечить безопасность, стабильность". При этом Чавушоглу отметил, что Анкаре для этого "нужно будет сотрудничать с сирийским руководством и ООН.

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Версия на английском языке Cavusoglu to discuss normalization of relations with Syria in Moscow

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