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Чавушоглу обсудил российско-украинскую войну с Лавровым

Чавушоглу обсудил российско-украинскую войну с Лавровым Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его российского коллеги Сергея Лаврова.
В регионе
14 марта 2022 г. 23:45
Чавушоглу обсудил российско-украинскую войну с Лавровым

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Так, в ходе телефонного разговора обсуждались российско-украинская война и гуманитарные вопросы. В то же время Чавушоглу сообщил своему российскому коллеге, что безопасность мирных жителей находится в центре внимания Турции.

Ранее состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Lavrovla Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

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