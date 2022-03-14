Чавушоглу обсудил российско-украинскую войну с Лавровым

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Так, в ходе телефонного разговора обсуждались российско-украинская война и гуманитарные вопросы. В то же время Чавушоглу сообщил своему российскому коллеге, что безопасность мирных жителей находится в центре внимания Турции.

Ранее состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Украине.