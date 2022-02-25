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Чавушоглу о просьбе Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы

Чавушоглу о просьбе Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы Украина, ссылаясь на 19-ю статью Конвенции Монтре о статусе проливов, просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов России.
В регионе
25 февраля 2022 г. 10:32
Чавушоглу о просьбе Украины перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы

Украина, ссылаясь на 19-ю статью Конвенции Монтре о статусе проливов, просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов России.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолгу.

"Однако в Конвенции Монтре есть один особый момент. Если от какой-то из воюющих сторон поступит обращение в связи с возвращением своих судов на базу, ей будет дано разрешение", - подчеркнул министр.

По словам министра, турецкие специалисты выясняют наличие или отсутствие состояния войны: "Если с юридической точки зрения мы примем, что это состояние войны, этот процесс стартует. Кроме того, если мы признаем состояние войны, то, согласно контексту Монтре, запретим проход военных судов. Однако даже если мы запретим, у России есть право на проход. При подготовке конвенции Россия внесла поправки. Статьи 19, 20 и 21 Конвенции регулируют это. В конце отмечается, что если судно прибрежной страны обратится с требованием разрешить проход для возвращения на базу, ему нужно разрешить".

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Версия на английском языке Cavusoglu: Kyiv asks to close Straits of Istanbul
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Ukraynanın İstanbul boğazlarının bağlanması tələbinə münasibət bildirib

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