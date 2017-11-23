Чавушоглу: Никто не убил больше террористов ИГ, чем Турция

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Турция уничтожила более 4 тысяч террористов группировки "Исламское государство" в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Никто не уничтожил больше террористов ИГ, чем Турция: в Сирии и Ираке уничтожены более 4 тысяч боевиков. Более того, 5 тысяч боевиков, участвовавших в боевых действиях за рубежом, были высланы из страны, 3 тысячи террористов оказались в тюрьме", - отметил Чавушоглу.