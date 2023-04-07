Чавушоглу: Необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений

Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений.

Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной с российским коллегой пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, они обсудили реализацию зерновой сделки.

"Продолжение реализации соглашения важно не только для поставок зерна и удобрений из РФ и Украины, но и для того, чтобы снизить последствия мирового продовольственного кризиса", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в рамках зернового соглашения из 3 портов Украины до сегодняшнего дня отплыли 866 судов с более, чем 27 млн тонн агропродукции, сообщает Anadolu.

"Сегодня Турцию обвиняют в поддержке России. Однако мы и без того закупаем российское зерно и удобрения. Главное в этом вопросе, обеспечение бесперебойности импорта-экспорта, что возможно лишь в случае реализации "зерновых договоренностей", - отметил Чавушоглу.

Лавров в свою очередь отметил, что "препоны на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются".