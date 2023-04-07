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Чавушоглу: Необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений

Чавушоглу: Необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений.
В регионе
7 апреля 2023 г. 13:32
Чавушоглу: Необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений

Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной с российским коллегой пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, они обсудили реализацию зерновой сделки.

"Продолжение реализации соглашения важно не только для поставок зерна и удобрений из РФ и Украины, но и для того, чтобы снизить последствия мирового продовольственного кризиса", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в рамках зернового соглашения из 3 портов Украины до сегодняшнего дня отплыли 866 судов с более, чем 27 млн тонн агропродукции, сообщает Anadolu.

"Сегодня Турцию обвиняют в поддержке России. Однако мы и без того закупаем российское зерно и удобрения. Главное в этом вопросе, обеспечение бесперебойности импорта-экспорта, что возможно лишь в случае реализации "зерновых договоренностей", - отметил Чавушоглу.

Лавров в свою очередь отметил, что "препоны на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются".

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