Чавушоглу: Необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений

Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной с российским коллегой пресс-конференции в Анкаре.
По его словам, они обсудили реализацию зерновой сделки.
"Продолжение реализации соглашения важно не только для поставок зерна и удобрений из РФ и Украины, но и для того, чтобы снизить последствия мирового продовольственного кризиса", - сказал Чавушоглу.
Он отметил, что в рамках зернового соглашения из 3 портов Украины до сегодняшнего дня отплыли 866 судов с более, чем 27 млн тонн агропродукции, сообщает Anadolu.
"Сегодня Турцию обвиняют в поддержке России. Однако мы и без того закупаем российское зерно и удобрения. Главное в этом вопросе, обеспечение бесперебойности импорта-экспорта, что возможно лишь в случае реализации "зерновых договоренностей", - отметил Чавушоглу.
Лавров в свою очередь отметил, что "препоны на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются".