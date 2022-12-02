Чавушоглу: Некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса

Некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу на конференции в Риме.
"Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров с Россией", - сказал он.
Чавушоглу при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.