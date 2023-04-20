Чавушоглу: Не собираемся присоединяться к санкциям отдельных стран против РФ

Турция не намерена исполнять введенные рядом стран санкции против России, но будет обязана присоединиться к ограничительным мерам, если они будут введены со стороны ООН.

Турция не намерена исполнять введенные рядом стран санкции против России, но будет обязана присоединиться к ограничительным мерам, если они будут введены со стороны ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Аланье, которое транслировал телеканал TRT.

"Ну вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я будут обязан их исполнять. Но если я стану соблюдать введенные тем или иным [государством] санкции, справедливые они или нет, и откажусь от своих принципов, то перестану учитывать интересы своей страны", - сказал он.

Турция официально не присоединилась к санкциям ЕС, США и ряда других стран Запада против России и старается сохранять нейтральную позицию, в том числе в интересах успеха ее посреднических усилий для разрешения украинского конфликта.