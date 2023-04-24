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Чавушоглу назвал сроки встречи лидеров Турции, Сирии, Ирана и РФ

Чавушоглу назвал сроки встречи лидеров Турции, Сирии, Ирана и РФ Встреча президентов Турции, Сирии, Ирана и России, посвященная нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, может пройти в начале мая.
В регионе
24 апреля 2023 г. 22:54
Чавушоглу назвал сроки встречи лидеров Турции, Сирии, Ирана и РФ

Встреча президентов Турции, Сирии, Ирана и России, посвященная нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, может пройти в начале мая.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100TV.

"Были предложения по датам в мае, которые очень близки к выборам в Турции. Было предложение в начале мая, но оно пока что не согласовано, потому что президент Ирана собирался в Сирию. Сейчас ведется работа над датой встречи", - подчеркнул он.

Говоря о возможности встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, глава МИД Турции отметил, что такая встреча может состояться после выборов 14 мая. На уточняющий вопрос, рассчитывает ли Анкара на переговоры между Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом до выборов, Чавушоглу ответил утвердительно.

При этом глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Турция не планирует выводить своих военных из Сирии.

"Если мы уйдем из этих мест, то террористические организации заполнят эти пробелы. Наша национальная безопасность важнее всего остального, мы платим цену здесь, чтобы наши собственные земли были в безопасности. Мы не имеем притязаний на территорию Сирии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Türkiyə, Suriya, İran və Rusiya prezidentlərinin mayda görüşə biləcəyini bildirib

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