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Чавушоглу назвал "подлой и расистской" разрешенную в Швеции акцию по сожжению Корана

Чавушоглу назвал "подлой и расистской" разрешенную в Швеции акцию по сожжению Корана Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал "подлой и расистской" разрешенную властями Швеции акцию по сожжению Корана у здания ту рецкого посольства в Стокгольме.
В регионе
21 января 2023 г. 18:28
Чавушоглу назвал подлой и расистской разрешенную в Швеции акцию по сожжению Корана

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал "подлой и расистской" разрешенную властями Швеции акцию по сожжению Корана у здания ту рецкого посольства в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, она запланирована на субботу.

"Это - низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова! Надеюсь, власти Швеции предпримут необходимые меры. В противном случае акция будет иметь резко негативную реакцию во всем мире", - заявил глава МИД Турции в субботу в Анталье.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал решение шведских властей "современным варварством". "Сожжение священного Корана в Стокгольме - это преступление ненависти. Мы решительно осуждаем решение властей Швеции на проведение подобной акции. Расцениваем его как поощрение ненависти против ислама. Акция не имеет ничего общего со свободой слова, это современное варварство", - цитирует Калына телеканал NTV.

В Анкаре крайне негативно отреагировали на разрешение властей Швеции на проведение акции с сожжением Корана. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил в субботу об отмене намеченного на 27 января визита в Анкару министра обороны Швеции Пола Йонсона.

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