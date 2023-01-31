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Чавушоглу: Наш парламент не одобрит протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Чавушоглу: Наш парламент не одобрит протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО Власти Турции не согласятся на вступление Швеции или Финляндии в НАТО, пока они не удовлетворят требования Анкары, которые оговорены в трехстороннем меморандуме.
В регионе
31 января 2023 г. 15:02
Чавушоглу: Наш парламент не одобрит протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Власти Турции не согласятся на вступление Швеции или Финляндии в НАТО, пока они не удовлетворят требования Анкары, которые оговорены в трехстороннем меморандуме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не можем сказать "да" их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол. В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран - членов блока. Cтраны-кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере", - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, Турция готова вернуться к переговорам с Швецией по вступлению в НАТО, когда Стокгольм выполнит свои обязательства. "Если Швеция выполнит свои обязательства, то мы сядем и поговорим. Но в данный момент мы не можем поддержать членство Швеции в НАТО", - отметил министр.

Как отметил он, Турция на данный момент более позитивно смотрит на кандидатуру Финляндии, чем Швеции, для вступления в НАТО.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Turkish parliament won't approve protocol on Sweden and Finland's NATO membership

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