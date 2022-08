Чавушоглу: Надеемся, что соглашение о поставках зерна приведет к прекращению огня

Турция надеется, что соглашение с Украиной и Россией о поставках зерна через Черное море приведет к прекращению огня между странами.

Как передает Report, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В рамках безопасной отгрузки украинского зерна через Черное море из Украины отправилось первое судно. Надеемся, что этот процесс будет продолжаться без перерывов и проблем. Мы сделаем все необходимое для достижения этой цели. Надеемся, что соглашение приведет к прекращению огня и прочному миру", - говорится в публикации.

As part of safe shipment of Ukrainian grain over the Black Sea, first ship departed from Ukraine.



We hope this process will continue without interruptions & problems.



We’ll do what is necessary to this end. We hope that the agreement will lead to a ceasefire & lasting peace.