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Чавушоглу: На завалах в Турции работают спасатели из 77 стран

Чавушоглу: На завалах в Турции работают спасатели из 77 стран Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что по состоянию на сегодня в стране разборами завалов занимаются 9,4 тыс. иностранных спасателей из 77 государств.
В регионе
13 февраля 2023 г. 18:15
Чавушоглу: На завалах в Турции работают спасатели из 77 стран

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что по состоянию на сегодня в стране разборами завалов занимаются 9,4 тыс. иностранных спасателей из 77 государств.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в Анкаре на пресс-конференции.

"Мы получили предложение об оказании помощи от 99 стран и 16 международных организаций. На 13 февраля в зоне разрушений работают 9 401 специалист, прибывший из 77 стран. Еще 747 спасателей в пути. Они работают на ротационной основе. И мы видим в этом большую пользу, поскольку эти люди действуют днем и ночью, спят несколько часов и снова возвращаются в районы разрушений. Они очень устают", - сказал министр.

Чавушоглу также сообщил, что ряд стран "предоставил грузовые самолеты для доставки помощи и палаток". "В их числе Азербайджан, Катар, ОАЭ, Россия также предоставила грузовой борт. Мы также заказали крупную партию палаток у соответствующих структур ООН. Ведется и работа по развертыванию контейнерных городков. Дело в том, что палатки - это быстрое решение, но людям нужны более долгосрочные жилища", - сказал глава МИД Турции.

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Версия на английском языке Cavusoglu: 'Personnel from 77 countries are working to clear up debris in Türkiye' 
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Türkiyədə 77 ölkənin xilasediciləri dağıntılar üzərində işləyir"

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