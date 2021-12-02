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Чавушоглу: Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе

Чавушоглу: Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе В окне Южного Кавказа мы видим возможности для сотрудничества стран
В регионе
2 декабря 2021 г. 14:25
Чавушоглу: Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе
Мевлют Чавушоглу

Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ может внести свой вклад в новые реалии на Южном Кавказе и использовать свои возможности для мира.

Глава МИД Турции отметил необходимость эффективно отвечать на вызовы безопасности. По его словам, основными проблемами на пространстве ОБСЕ являются терроризм, организованная преступность, ксенофобия и незаконная миграция.

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