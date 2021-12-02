Чавушоглу: Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе

В окне Южного Кавказа мы видим возможности для сотрудничества стран

Существует окно возможностей для мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ может внести свой вклад в новые реалии на Южном Кавказе и использовать свои возможности для мира.

Глава МИД Турции отметил необходимость эффективно отвечать на вызовы безопасности. По его словам, основными проблемами на пространстве ОБСЕ являются терроризм, организованная преступность, ксенофобия и незаконная миграция.