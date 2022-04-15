Чавушоглу: Мы придаем большое значение Брюссельскому соглашению между Арменией и Азербайджаном

"Мы придаем большое значение договоренности, достигнутой между Арменией и Азербайджаном на встрече в Брюсселе. В частности, Совместной пограничной комиссии и ранее предложенному Азербайджаном соглашению о всеобъемлющем мирном соглашении. Министрам иностра

"Мы придаем большое значение договоренности, достигнутой между Арменией и Азербайджаном на встрече в Брюсселе. В частности, Совместной пограничной комиссии и ранее предложенному Азербайджаном соглашению о всеобъемлющем мирном соглашении. Министрам иностранных дел поручено проработать его".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД заявил, что для стабильности Южного Кавказа необходимо нормализовать отношения между всеми странами. Однако нормализовать давно разорванные отношения непросто.