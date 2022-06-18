Чавушоглу: Мы ожидаем от Швеции эффективных шагов в борьбе с терроризмом

Официальная Анкара ожидает от Стокгольма конкретных и эффективных шагов в борьбе с терроризмом.

Официальная Анкара ожидает от Стокгольма конкретных и эффективных шагов в борьбе с терроризмом.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

На совместной пресс-конференции со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом Чавушоглу отметил, что недавние антитурецкие провокации в скандинавском регионе подтверждают, что РКК заняла политическую повестку дня Швеции.

"Террористы действуют не только против Турции, но и против собственных национальных интересов Швеции", - сказал он.

Он подчеркнул, что РКК и ее филиалы делают все, чтобы не допустить вступления Швеции в НАТО.