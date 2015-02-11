Чавушоглу: МИД Турции продолжит борьбу против признания "геноцида армян"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "МИД Турции продолжит борьбу против признания "геноцида армян".

Как сообщает Report со ссылкой на Turkiye Gazetesi, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что МИД Турции, вместе с другими структурами, представит аргументы турецкой стороны против армянских утверждений: "В это дело мы вовлекли и общественные организации, и ученых".

Говоря о приглашении президенту Армении на мероприятия, посвященные 100-летию битвы при Чанаккале, Чавушоглу заявил, что приглашение было отослано, потому что в битве участвовали и армяне, а вопрос участия решают президенты-адресаты приглашений.