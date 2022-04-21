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Чавушоглу: КНР может переломить ход событий в Украине, заняв чью-либо сторону

Чавушоглу: КНР может переломить ход событий в Украине, заняв чью-либо сторону Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Китай сверхдержавой, способной переломить ход событий в Украине, если она займет чью-либо сторону.
В регионе
21 апреля 2022 г. 00:55
Чавушоглу: КНР может переломить ход событий в Украине, заняв чью-либо сторону

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Китай сверхдержавой, способной переломить ход событий в Украине, если она займет чью-либо сторону.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

"Нравится кому или нет, но Китай является сверхдержавой. Принятие чьей-либо стороны Китаем может переломить ход войны. Китай часто отмечал важность территориальной целостности Украины. Он также часто подчеркивал, что события должны решаться дипломатическим путем. Мы также видели, что китайские компании осторожно относятся к тому, чтобы не нарушать введенные против РФ санкции", - отметил министр.

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