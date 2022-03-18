Чавушоглу: Киев выступает за включение Анкары в число гарантов безопасности

Украина выступает за включение Турции в число гарантов вероятного соглашения по безопасности и Москва не возражает против этого.

Украина выступает за включение Турции в число гарантов вероятного соглашения по безопасности и Москва не возражает против этого.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во Львове.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара с самого начала выступала с принципиальной позицией по украинско-российскому кризису.

"В этой войне необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие. Руководство Турции в лице лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает активные усилия в этом направлении", - подчеркнул министр.

Глава турецкой дипломатии отметил, что усилия Анкары по прекращению военных действий в Украине продолжаются параллельно с российско-украинскими переговорами, начатыми в Беларуси.

По его словам, именно с этим была связана инициатива турецкой стороны по проведению трехсторонней встречи глав МИД в Анталье, и последующие визиты в Москву и Львов. "Я вчера в Москве выразил надежду на то, что необходимость в еще одной встрече по Украине, отпадет, так как война прекратится, и в Украине и в регионе в целом вновь воцарятся мир и стабильность», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что итоги визитов в две страны Россию и Украину усилили надежды на прекращение огня.

"Президент Эрдоган накануне провел телефонный разговор с Зеленским, а сегодня обсудил ситуацию в Украине с Путиным", - отметил турецкий министр.

"Весь мир стал свидетелем борьбы Украины и украинского народа. Позиция Анкары в вопросе поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины остается неизменной. Это отношение – естественный результат принципиальной политики Турции, союзничества и стратегического партнерства наших стран", - сказал турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что каналы диалога Турции с Россией и Украиной остаются открытыми, шаги Анкары в вопросе прекращения войны являются искренними.

Министр сообщил далее, что в Киеве озвучили предложение о гарантиях безопасности по формуле: P5+Турция ve Германия, и российская сторона не выступила против. "На мой взгляд эта инициатива найдет конечную поддержку", - считает турецкий министр.

Он подчеркнул также, что в случае формирования площадки для достижения договоренности по вопросам, которые близки к согласованию, высока вероятность встречи лидеров РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Глава турецкой дипломатии напомнил об инициативе украинского лидера по встрече с президентом РФ в Турции, подчеркнув, что Анкара готова организовать подобный диалог.

При этом Турция предложила привлечь международные структуры к мониторингу договоренностей по прекращению огня с цель эвакуации населения.