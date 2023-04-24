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Чавушоглу: Политические заявления не изменят исторических реалий

Чавушоглу: Политические заявления не изменят исторических реалий Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на высказывания президента США Джозефа Байдена касательно событий 1915 года в Османской империи.
В регионе
24 апреля 2023 г. 16:03
Чавушоглу: Политические заявления не изменят исторических реалий

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на высказывания президента США Джозефа Байдена касательно событий 1915 года в Османской империи.

Как сообщает Report, в связи с этим Чавушоглу сделал публикацию в Twitter.

"Шарлатаны, пытающиеся исказить историю, вновь проявляют себя на политической сцене. Политические заявления не изменят исторических реалий. Тех, кто пытается получить выгоду, основываясь на предвзятости, будут помнить двуличием. Никто не смеет поучать великий турецкий народ истории",- написал Чавушоглу.

Ранее глава Белого дома в заявлении по событиям 1915 года использовал термин "геноцид".

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Версия на английском языке Turkish FM responds to Biden: No one shall dare to lecture us on our history
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu Baydenə cavab verib: “Türk xalqına tarix dərsi vermək heç kəsin həddinə deyil”

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