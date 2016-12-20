Чавушоглу: Именем убитого посла будет названа улица в Анкаре

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Турция так же, как и Россия скорбит в связи с убийством посла Андрея Карлова".
Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Он отметил, что этот шаг был направлен на нанесение ущерба российско-турецким отношениям и достигнутому между странами прогрессу.
"Мы должны узнать, кто стоит за этим подлым поступком и будем делать это вместе", - заявил Чавушоглу, подчеркнув, что те, кто совершил преступление, понесут наказание.
Он также сообщил, что именем убитого посла А. Карлова будет названа улица, на которой расположено посольство России в Анкаре.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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