Чавушоглу: Именем убитого посла будет названа улица в Анкаре

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Турция так же, как и Россия скорбит в связи с убийством посла Андрея Карлова".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что этот шаг был направлен на нанесение ущерба российско-турецким отношениям и достигнутому между странами прогрессу.

"Мы должны узнать, кто стоит за этим подлым поступком и будем делать это вместе", - заявил Чавушоглу, подчеркнув, что те, кто совершил преступление, понесут наказание.

Он также сообщил, что именем убитого посла А. Карлова будет названа улица, на которой расположено посольство России в Анкаре.