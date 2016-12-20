 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Чавушоглу: Именем убитого посла будет названа улица в Анкаре

    Турция так же, как и Россия скорбит в связи с убийством посла Андрея Карлова

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Турция так же, как и Россия скорбит в связи с убийством посла Андрея Карлова".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

    Он отметил, что этот шаг был направлен на нанесение ущерба российско-турецким отношениям и достигнутому между странами прогрессу.

    "Мы должны узнать, кто стоит за этим подлым поступком и будем делать это вместе", - заявил Чавушоглу, подчеркнув, что те, кто совершил преступление, понесут наказание. 

    Он также сообщил, что именем убитого посла  А. Карлова будет названа улица, на которой расположено посольство России в Анкаре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi