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Главы МИД Турции и Армении договорились продолжить работу над полным открытием границ

Главы МИД Турции и Армении договорились продолжить работу над полным открытием границ Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян сегодня договорились продолжить работу над полным открытием границы и совместно отремонтировать мост Ани.
В регионе
15 февраля 2023 г. 13:39
Главы МИД Турции и Армении договорились продолжить работу над полным открытием границ

Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян сегодня договорились продолжить работу над полным открытием границы и совместно отремонтировать мост Ани.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой.

"На сегодняшней встрече в Анкаре обсуждались детали, страны будут вместе работать над инфраструктурами", - сообщил он.

Отметим, что мост Ани находится на армяно-турецкой границе на реке Ахурян.

В свою очередь, Чавушоглу отметил, что "у обеих сторон есть результаты анализа и проверок дорог и мостов возле погранпереходов".

"Работа ведется, есть шаги, которые мы предпримем относительно ведущих к пограничным КПП дорог. Мы сегодня договорились ускорить принятие этих мер", - сказал Чавушоглу.

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