Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию на границе Азербайджана и Армении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию на границе Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД России в четверг.

Как указали в министерстве, был проведен обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье. "В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщили в МИД РФ, в продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21-22 июля министры подтвердили "необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации (ситуации) в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН".

В министерстве добавили, что стороны также затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. "Отмечена важность возобновления контактов по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Условлено продолжать российско-турецкий диалог по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркнули в российском дипведомстве.