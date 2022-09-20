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Чавушоглу и Блинкен провели переговоры в Нью-Йорке

Чавушоглу и Блинкен провели переговоры в Нью-Йорке Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В регионе
20 сентября 2022 г. 17:51
Чавушоглу и Блинкен провели переговоры в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в ходе встречи к гостинице Lotte Palace состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке.

Глава турецкой дипломатии, предваряя переговоры сообщил, что планирует обсудить с американским коллегой темы войны РФ и Украины, напряженность на азербайджано-армянской границе, а также ситуацию в Сирии.

Блинкен со своей стороны назвал Турцию союзником США по НАТО, отметив, что две страны прилагают усилия для выхода из многих сложных вопросов.

Госсекретарь подчеркнул значимость «зернового соглашения», выразив Анкаре признательность за вклад в достижение этих договоренностей.

Встреча продолжалась в закрытом для прессы режиме около получаса.

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Версия на английском языке ВидеоCavusoglu, Blinken hold talks in New York
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇavuşoğlu və Blinken Nyu-Yorkda danışıqlar aparıb

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