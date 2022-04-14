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Чавушоглу: Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции

Чавушоглу: Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции "На пути к достижению наших общих целей Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции”. По сообщению турецкого бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, адресованном грузинскому ко
В регионе
14 апреля 2022 г. 10:30
Чавушоглу: Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции

"На пути к достижению наших общих целей Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции”.

По сообщению турецкого бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, адресованном грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили.

“С нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами во имя дальнейшего укрепления наших связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Это, в свою очередь, поспособствует благополучию наших народов, миру и стабильности в регионе”, - говорится в письме.

И.Дарчиашвили также получил поздравительные письма от азербайджанского и армянского коллег - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Министры пожелали главе МИД Грузии успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Gürcüstan hər zaman Türkiyənin dəstəyinə arxalana bilər”

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