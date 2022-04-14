Чавушоглу: Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции

"На пути к достижению наших общих целей Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции”. По сообщению турецкого бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, адресованном грузинскому ко

"На пути к достижению наших общих целей Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Турции”.



По сообщению турецкого бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, адресованном грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили.



“С нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами во имя дальнейшего укрепления наших связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Это, в свою очередь, поспособствует благополучию наших народов, миру и стабильности в регионе”, - говорится в письме.



И.Дарчиашвили также получил поздравительные письма от азербайджанского и армянского коллег - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Министры пожелали главе МИД Грузии успехов в дальнейшей деятельности.