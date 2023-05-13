Чавушоглу: Господин Кылычдароглу, мы должны были поддержать Армению вместо Азербайджана?!

"Мы всячески поддерживали Азербайджан в освобождении Карабаха от оккупации. А Кылычдароглу говорит, что мы оказали поддержку только Азербайджану. Я спрашиваю: "Мы должны были поддержать Армению, а не Азербайджан?”.

"Мы всячески поддерживали Азербайджан в освобождении Карабаха от оккупации. А Кылычдароглу говорит, что мы оказали поддержку только Азербайджану. Я спрашиваю: "Мы должны были поддержать Армению, а не Азербайджан?”.

Как сообщает Report со ссылкой на KanalV, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с избирателями в Алании.

Он напомнил, что Турция является страной, объединяющей тюркский мир, отметив, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу держит Азербайджан в стороне от китайско-европейской дорожной карты: “Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит: “К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться”. Естественно, он адресует эти слова господину Кылычдароглу. Но он не назвал имен из вежливости”.

Мевлют Чавушоглу также отметил: " Азербайджан сражался, чтобы защитить свои земли, он не нападал на территорию Армении”.