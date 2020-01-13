​Чавушоглу: Это был долгий день и долгие переговоры

"Завтра утром, если господин Хафтар подпишет документ, тогда в результате той инициативы, которую предложили два президента, мы добьемся того, что Саррадж и Хафтар возьмут на себя необходимые обязательства и продолжится режим перемирия. Это был долгий день и долгие переговоры. Мы благодарим Сарраджа и Мишри, которые подписали этот документ и верят в перемирие и в его положительный эффект".

Как передает российское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу поблагодарил российскую сторону за возможность принять участие в этой встрече и организовать ее: "8 января вместе с российскими партнерами мы поработали над тем, чтобы принять совместное заявление относительно объявления перемирия. Затем мы поработали над документом. Мы приняли во внимание компромиссные положения, которые были предложены в том числе маршалом Хафтаром".