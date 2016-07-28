​Чавушоглу: Эрдоган и Путин договорятся о совместной борьбе с терроризмом

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Анкара и Москва на встрече президентов двух стран в Санкт-Петербурге 9 августа готовы принять совместное решение по борьбе с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу журналистам в Анкаре.

"Мы встречались с Сергеем Лавровым в Сочи, где обсудили, какие шаги мы намерены предпринять. Была встреча некоторых вице-премьеров и министров. В МИД ведется подготовительная работа к визиту нашего президента в Санкт-Петербург 9 августа. Там будут приняты конкретные решения по двусторонним отношениям, политическим, экономическим, региональным вопросам, по борьбе с ИГ, "Джебхат ан-Нусрой", - заявил М.Чавушоглу.