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Чавушоглу: Делегации Украины и РФ достигли ощутимого прогресса

Чавушоглу: Делегации Украины и РФ достигли ощутимого прогресса Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сегодня в рамках переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле был достигнут ощутимый прогресс по сравнению с предыдущими переговоров между двумя странами.
В регионе
29 марта 2022 г. 19:19
Чавушоглу: Делегации Украины и РФ достигли ощутимого прогресса

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сегодня в рамках переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле был достигнут ощутимый прогресс по сравнению с предыдущими переговоров между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

"Более сложные вопросы будут решаться на высших уровнях - проведут переговоры министры иностранных дел обеих стран. Затем на повестке дня встреча президентов двух стран", - подчеркнул Чавушоглу.

Также турецкий министр отметил, что сегодняшние переговоры являются показателем доверия к Турции.

Он отметил, что турецкая сторона провела отдельные встречи с украинской и российской делегациями и обсудил вопросы, касающиеся гуманитарной помощи и гуманитарных коридоров.

"Мы эвакуировали более 16 500 граждан из Украины. Продолжаем работать в координации со сторонами и международными организациями для эвакуации наших граждан и граждан других стран", - сказал он и добавил, что также обсуждался вопрос безопасности судоходства для турецких кораблей в регионе.

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