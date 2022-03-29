Чавушоглу: Делегации Украины и РФ достигли ощутимого прогресса

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сегодня в рамках переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле был достигнут ощутимый прогресс по сравнению с предыдущими переговоров между двумя странами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сегодня в рамках переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле был достигнут ощутимый прогресс по сравнению с предыдущими переговоров между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

"Более сложные вопросы будут решаться на высших уровнях - проведут переговоры министры иностранных дел обеих стран. Затем на повестке дня встреча президентов двух стран", - подчеркнул Чавушоглу.

Также турецкий министр отметил, что сегодняшние переговоры являются показателем доверия к Турции.

Он отметил, что турецкая сторона провела отдельные встречи с украинской и российской делегациями и обсудил вопросы, касающиеся гуманитарной помощи и гуманитарных коридоров.

"Мы эвакуировали более 16 500 граждан из Украины. Продолжаем работать в координации со сторонами и международными организациями для эвакуации наших граждан и граждан других стран", - сказал он и добавил, что также обсуждался вопрос безопасности судоходства для турецких кораблей в регионе.