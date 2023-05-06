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Чавушоглу: Благодаря своей экономике Турция представлена сегодня по всему миру

Чавушоглу: Благодаря своей экономике Турция представлена сегодня по всему миру Благодаря экспорту и инвестициям Турция представлена сегодня по всему миру.
В регионе
6 мая 2023 г. 16:40
Чавушоглу: Благодаря своей экономике Турция представлена сегодня по всему миру

Благодаря экспорту и инвестициям Турция представлена сегодня по всему миру.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время выступления в Анталии.

Он отметил, что Турция каждый год устанавливает рекорды в области экспорта: "Наша цель - увеличить экспорт до 1 триллиона. У нас есть все возможности для этого".

Чавушоглу сказал, что сейчас Турция осуществляет проекты во всем мире, в том числе в Африке, Азии и Южной Америке: "Каждая из этих инициатив помогает сделать нашу экономику сильнее. Поэтому мы должны преодолеть препятствия в области торговли".

По словам министра, растущая глобализация в мире имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Now Türkiye is everywhere with its economy
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Bu gün Türkiyə öz iqtisadiyyatı ilə dünyanın hər yerindədir”

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