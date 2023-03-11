Чавушоглу: азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения

Азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения.

Азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения.

Как сообщает Report , Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Малатье.

По его словам, местные спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме.

"Прибывшие из других стран бригады уже вернулись. Последними зону землетрясения покинули азербайджанские спасатели", - подчеркнул министр.

Глава турецкого МИД добавил, что всего в поисково-спасательных работах на территории Турции принимали участие 11 тыс. человек из 90 стран мира.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Это событие вошло в историю как сильнейшее землетрясение, зафиксированное в Турции с 1939 года. Сразу после землетрясений в Азербайджане начался сбор помощи братской стране.