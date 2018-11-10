Чавушоглу: Азербайджан, Турция и Туркменистан могут провести трехстороннюю встречу

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Туркменистан могут провести трехстороннюю встречу.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу заявил во время визита в Туркменистан.

По словам главы турецкого МИД, эта встреча может состояться во время предстоящего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркменистан.

Чавушоглу также отметил роль трех стран в вопросе возрождения Шелкового пути: "В вопросе возрождения исторического Шелкового пути на плечи Туркменистана, Азербайджана и Турции возлагаются большие обязательства. В этой связи, самыми главными игроками являются наши три страны".

Он подчеркнул, что необходимо наладить железнодорожную и автомобильную связи.

"С другой стороны, для достижения энергетической безопасности необходимо оценить возможность выхода производимого в Туркменистане газа на европейские рынки посредством проекта TANAP, и то, как мы можем реализовать проект прокладки нефтепровода по дну Каспийского моря", - сказал Чавушоглу.