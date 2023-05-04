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Чавушоглу: Азербайджан предпринял много шагов для нормализации отношений с Арменией

Чавушоглу: Азербайджан предпринял много шагов для нормализации отношений с Арменией После второй карабахской войны Азербайджан и Турция предприняли много шагов для нормализации отношений с Арменией.
В регионе
4 мая 2023 г. 06:18
Чавушоглу: Азербайджан предпринял много шагов для нормализации отношений с Арменией

После Второй карабахской войны Азербайджан и Турция предприняли много шагов для нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.

Дипломат отметил, что памятник армян "Немесис" в Армении установлен для прославления террористических организаций, убивших в 20-х годах прошлого столетия азербайджанцев и турецких дипломатов.

"В Турцию на заседание ОЧЭС приедет только председатель парламента Армении. Мы дали ему разрешение в виде исключения, поскольку это международная встреча", - добавил Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün bir çox addımlar atıb”

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