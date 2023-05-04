Чавушоглу: Азербайджан предпринял много шагов для нормализации отношений с Арменией

После Второй карабахской войны Азербайджан и Турция предприняли много шагов для нормализации отношений с Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.
Дипломат отметил, что памятник армян "Немесис" в Армении установлен для прославления террористических организаций, убивших в 20-х годах прошлого столетия азербайджанцев и турецких дипломатов.
"В Турцию на заседание ОЧЭС приедет только председатель парламента Армении. Мы дали ему разрешение в виде исключения, поскольку это международная встреча", - добавил Чавушоглу.