Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления

Армения и Азербайджан могут наладить сотрудничество, используя инновационное мышление и практическую дипломатию.

Армения и Азербайджан могут наладить сотрудничество, используя инновационное мышление и практическую дипломатию.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал во время выступления в Львовском университете Украины.

"После распада Советского союза создание Организации черноморского экономического сотрудничества было инновационной мыслью. Россию, Украину, Армению, Азербайджан, Грецию и Турцию, имеющих различные проблемы, мы можем объединить с помощью инновационного мышления и практической дипломатии вместо реактивной дипломатии", - сказал он.

Глава МИД Турции также рассказал о выгоде трехстороннего и четырехстороннего регионального сотрудничества.