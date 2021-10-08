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Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления

Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления Армения и Азербайджан могут наладить сотрудничество, используя инновационное мышление и практическую дипломатию.
В регионе
8 октября 2021 г. 12:22
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
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Армения и Азербайджан могут наладить сотрудничество, используя инновационное мышление и практическую дипломатию.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал во время выступления в Львовском университете Украины.

"После распада Советского союза создание Организации черноморского экономического сотрудничества было инновационной мыслью. Россию, Украину, Армению, Азербайджан, Грецию и Турцию, имеющих различные проблемы, мы можем объединить с помощью инновационного мышления и практической дипломатии вместо реактивной дипломатии", - сказал он.

Глава МИД Турции также рассказал о выгоде трехстороннего и четырехстороннего регионального сотрудничества.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Innovative thinking, practical diplomacy can bring Armenia, Azerbaijan together
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Ermənistanla Azərbaycan yenilikçi düşüncə və praktik diplomatiya ilə bir araya gələ bilər"

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