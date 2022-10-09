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Чавушоглу: Армянская диаспора во Франции против нормализации отношений с Азербайджаном

Чавушоглу: Армянская диаспора во Франции против нормализации отношений с Азербайджаном Армянская диаспора во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.
В регионе
9 октября 2022 г. 20:24
Чавушоглу: Армянская диаспора во Франции против нормализации отношений с Азербайджаном

Армянская диаспора во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом на встрече с гражданами Турции в Страсбурге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что члены этой диаспоры выступают против установления хороших отношений и поддерживают вражду. Глава ведомства призвал своих соотечественников, проживающих во Франции, бороться с этим явлением.

Чавушоглу напомнил, что турецко-американский координационный комитет также успешно боролся с клеветой армянской диаспоры против Турции и турецкого народа.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Fransadakı erməni diasporu Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasının əleyhinədir"

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