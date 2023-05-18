Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции

Популизм в риторике отдельных оппозиционных политиков, пытающихся угодить Западу путем антироссийских заявлений, наносит ущерб Турции. Последствия подобных высказываний ощущают на себе аграрии, сектор туризма и экспортеры.

Популизм в риторике отдельных оппозиционных политиков, пытающихся угодить Западу путем антироссийских заявлений, наносит ущерб Турции. Последствия подобных высказываний ощущают на себе аграрии, сектор туризма и экспортеры.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Анталье заявления оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о готовности поддержать режим рестрикций в отношении Москвы.

Министр задался вопросами: "Какую пользу принесут Турции и непосредственно жителям Антальи санкции в отношении РФ? Думают ли о туризме и экспортерах те, кто выступает с антироссийскими обещаниями?".

"Иногда меня спрашивают: как влияет внешняя политика на рядовых граждан? Наглядный пример налицо", - сказал Чавушоглу.

По его словам, из-за антироссийских высказываний Кылычдароглу уже сегодня фиксируется снижение притока туристов из России, часть которых откладывает планы отдыха в Турции на период после второго тура выборов.