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Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции

Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции Популизм в риторике отдельных оппозиционных политиков, пытающихся угодить Западу путем антироссийских заявлений, наносит ущерб Турции. Последствия подобных высказываний ощущают на себе аграрии, сектор туризма и экспортеры.
В регионе
18 мая 2023 г. 12:15
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции

Популизм в риторике отдельных оппозиционных политиков, пытающихся угодить Западу путем антироссийских заявлений, наносит ущерб Турции. Последствия подобных высказываний ощущают на себе аграрии, сектор туризма и экспортеры.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Анталье заявления оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о готовности поддержать режим рестрикций в отношении Москвы.

Министр задался вопросами: "Какую пользу принесут Турции и непосредственно жителям Антальи санкции в отношении РФ? Думают ли о туризме и экспортерах те, кто выступает с антироссийскими обещаниями?".

"Иногда меня спрашивают: как влияет внешняя политика на рядовых граждан? Наглядный пример налицо", - сказал Чавушоглу.

По его словам, из-за антироссийских высказываний Кылычдароглу уже сегодня фиксируется снижение притока туристов из России, часть которых откладывает планы отдыха в Турции на период после второго тура выборов.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Kilicdaroglu’s anti-Russian statements harm Türkiye

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