Чавушоглу: Анкара выступает за продление механизма ООН по гумпомощи Сирии

Анкара выступает за продление действия механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию в свете требований резолюции 2042 СБ ООН.

Анкара выступает за продление действия механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию в свете требований резолюции 2042 СБ ООН.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом в четверг в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что срок действий механизма, продленного ранее на шесть месяцев, истекает 10 января 2023 года.

По его словам, продление срока поставок гумпомощи в Сирию представляет важное значение для миллионов жителей Сирии.

"Жители Сирии сталкиваются с серьезными проблемами. Поэтому очень важны регулярные поставки гумпомощи населению", - подчеркнул Чавушоглу.

Он напомнил, что Мальта была избрана в СБ ООН и выразил надежду на то, что Валетта поддержит на международных площадках позицию Анкары по данному вопросу.