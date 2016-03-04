Чавушоглу: Анкара и Афины должны избегать способных обострить их отношения заявлений

Баку. 4 март. REPORT.AZ/ "Турция и Греция должны избегать заявлений, способных обострить их двусторонние отношения".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом в Афинах.

"Мы считаем, что обе стороны должны избегать каких-либо заявлений и действий, которые обострят атмосферу в отношениях между Грецией и Турцией", - отметил министр и добавил, что в отношениях Анкары и Афин есть вопросы, "которые необходимо решать".

Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает участие НАТО в патрулировании Эгейского моря. "Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать силы НАТО, действующие в Эгейском море, чтобы помочь в миграционном кризисе", - подчеркнул министр.





